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صحة الغربية: خروج جميع التلاميذ المصابين بالتسمم

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صحة الغربية: خروج جميع التلاميذ المصابين بالتسمم صحة الغربية: خروج جميع التلاميذ المصابين بالتسمم

وزارة الصحة

أكد وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور محمد شرشر خروج جميع التلاميذ الذين أصيبوا بالتسمم نتيجة تناولهم “زبادي بالشوكولاتة” غير صالح، موضحًا إن مديرية الصحة انتهت من التقرير الذي تم رفعه لمحافظ الغربية.

وقال شرشر إنه بتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ تبين إصابتهم بمغص معوي وآلام في البطن بسبب تناولهم الزبادي وتبين أن التلاميذ اشتروا الزبادي من الكشك الموجود بجوار المدرسة وتم إرسال العينات إلى معامل وزارة الصحة لإعداد تقرير نهائي وتحديد المسئولية، مضيفا أنه تم سحب عينات من مياه المدرسة والمناطق المحيطة.

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