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عندك صداع؟!.. بلاش نسكافيه وقهوة ونام كويس

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عندك صداع؟!.. بلاش نسكافيه وقهوة ونام كويس عندك صداع؟!.. بلاش نسكافيه وقهوة ونام كويس
يشكو الكثيرون من الشعور بالإجهاد البدنى والتعب وألم الرأس نتيجة العمل المستمر والضغوط الحياتية والمشاكل اليومية وكذلك العادات والممارسات الغذائية غير الصحية.

حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع استشارى أمراض الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة، إن هناك عدة أسباب وراء شعور الأشخاص بالصداع والإحساس بالإجهاد المستمر ومنها اتباع العادات الغذائية غير الصحية على مدار اليوم.

ويستكمل د. طايع قائلا "نلاحظ أن الكثيرين يتناولون المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاى والقهوة خلال ساعات العمل الطويلة مما يساهم فى فقد الجسم نسبة كبيرة من الحديد وزيادة فرص إصابة الشخص بالأنيميا وحدوث صداع كما يزيد على ذلك الشعور بالأرق عند العودة للمنزل وبالتالى تقل كفاءة الشخص.

ويستكمل د. طايع قائلا "هناك بعض العوامل النفسية التى تساهم فى حدوث الصداع مثل تعرض الاشخاص للقلق والتوتر".

لذلك ينصح د. طايع ببعض النصائح والإرشادات لتجنب حدوث هذه الأعراض ومنها:
>1)الاهتمام بتناول الغذاء الصحى المتوازن بحيث يتضمن الحصول الجسم على الفواكه والخضراوات وبشرط طهيها بطريقة صحية.

2) الإقلال من شرب المشروبات الغنية بالكافيين مثل النسكافيه والقهوة ومن الأفضل شرب النعناع والينسون.

3) الاهتمام بالحصول على قسط كاف من الراحة والنوم.
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مصر 365