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بالصور.. انطلاق المؤتمر الجماهيرى لقائمة فى حب مصر بالإسكندرية

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بالصور.. انطلاق المؤتمر الجماهيرى لقائمة فى حب مصر بالإسكندرية بالصور.. انطلاق المؤتمر الجماهيرى لقائمة فى حب مصر بالإسكندرية
بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى تنظمه قائمة فى حب بمنطقة لوران شرق الإسكندرية بحضور كل من أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، والكابتن طاهر أبو زيد، ومرشحى القائمة ومنهم رجل الأعمال فرج عامر وسحر طلعت مصطفى.

واستعرضت سحر طلعت مصطفى، مرشحة القائمة، مقطع لجرائم الإرهاب وتأثيراته المدمرة وضحاياه، وشمل مقطع لشهداء ليبيا، وقالت: أعتقد أننا جميعا نعرف الآن الطريق الذى نود أن نسير فيه".

وأضافت سحر أن القائمة قررت الترشح للعمل بعيدا عن المصالح الشخصية ولتكون مع مصر وليس عليها ومع المواطنين وليس عليهم وتابعت: مصر لا تحتمل الفشل وهناك العديد من المشكلات التى تحتاج حل وكل من ترشح وفشل ينتحر سياسيا وشعبيا لأن الناس مش هترحمه إذا نجح وخذلهم أو فشل".

وأشارت سحر إلى أن مصر تحتاج الحفاظ على وحدتها الوطنية والتماسك والتكاتف لتتقى مصير دول محيطة، والبرلمان القادم عليه عبء البناء وعلى الشعب أن يشارك بكثافة فى الانتخابات مؤكدة أن أعضاء قائمة "فى حب مصر"سوف يظلون فى خدمة مصر سواء نجحت القائمة أو لا.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365

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