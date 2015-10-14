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توزيع 13 قرصا لعلاج البلهارسيا على أهالى قرية بالشرقية

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توزيع 13 قرصا لعلاج البلهارسيا على أهالى قرية بالشرقية توزيع 13 قرصا لعلاج البلهارسيا على أهالى قرية بالشرقية
نظمت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بأولاد صقر، حملة علاج جماعي لمرضي البلهارسيا بقرية جزيرة مطاوع اكبر القري المصابة بالمرض.

وانتشرت 5 فرق لصرف الأقراص لـ3771 مصابا باجمالى 13374 قرص برازاكونتيل، وسط ترحيب وسعادة أهالي القرية فيما رش فريق من قسم مكافحة القواقع المجاري المائية بالمبيدات.

وأعلن بيان لمديرية الصحة اليوم عن سيتم استكمال حملة العلاج بقرية الأمير بأولاد صقر يوم الاثنين القادم وقرية جزيرة الفرس بأولاد صقر الاثنين الموافق 26 اكتوبر الجارى وقرية نايف عماد بكفر صقر يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر القادم.

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