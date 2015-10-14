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أسامة هيكل: مقاطعة الانتخابات عودة إلى ما قبل 30 يونيو

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أسامة هيكل: مقاطعة الانتخابات عودة إلى ما قبل 30 يونيو أسامة هيكل: مقاطعة الانتخابات عودة إلى ما قبل 30 يونيو
قال أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق وعضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب ، إن القائمة قررت المشاركة لهدف رئيسى وهو الإصلاح والبرلمان القادم أخطر برلمان فى تاريخ مصر، ولاحظت ظاهرة سلبية بسبب الدعوات خاصة من الشباب بمقاطعة الانتخابات، مؤكدًا أن المقاطعة تعنى عودة الى ما قبل 30 يونيو.

وطالب هيكل - خلال المؤتمر الحاشد الذى تنظمة قائمة فى حب مصر بمنطقة لوران شرق الإسكندرية الآن بحضور أعضاء القائمة وأعضاء الللجنة التنسيقية لها- الشعب بتحمل المسؤلية والمشاركة فى الانتخابات الأخطر فى تاريخ مصر الحديث والأكثر خطورة حتى من الانتخابات الرئاسية.

وأكد عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب مصر أن أهم أهداف القائمة هو الحفاظ على استقلال القضاء و سن تشريعات للقضاء على البطالة وحرية أكبر للرأى وحرية التعبير وحزمة من التشريعات لخدمة المواطن البسيط.

وقال الشيخ عبد الهادى القصبى شيخ الطرق الصوفية وعضو الللجنة التنسيقية لقائمة فى حب مصر، إنه لا يوجد ما هو أجمل من الانتماء للوطن والحب الذى يهذب النفس ويهديها إلى الله، وطالب الحضور بالوقوف دقيقة تحية لشعب الإسكندرية الذى اجتمع على حب مص بهذا العدد الكبير.

وأضاف أن شعب الإسكندرية يلتحم بقائمة فى حب مصر ويرسل رسالة للعالم كله بأن مصر لن تعود إلى الخلف وأن البرلمان لا يمكن لن إليه عميل أو خائن مؤكدًا أن القائمة هى الأكثر تأهلاً لتمثيل شعب الاسكندرية خاصة أنها تطلع إلى دولة سيادة الشعب وإعلاء مصالحة والوصول لدولة تقوم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
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مصر 365

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