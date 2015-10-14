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محافظ ومدير أمن الإسماعيلية يشهدان الاحتفال بالعام الهجرى فى مسجد الدوحة

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محافظ ومدير أمن الإسماعيلية يشهدان الاحتفال بالعام الهجرى فى مسجد الدوحة محافظ ومدير أمن الإسماعيلية يشهدان الاحتفال بالعام الهجرى فى مسجد الدوحة
شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء على العزازى، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، الاحتفال بمناسبة الهجرة النبوية فى مسجد الدوحة بالشيخ زايد.

بدات الاحتفالية - التى حضرها المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد - بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ حامد محمد سعد ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة، أشار خلالها إلى الدروس المستفادة والعبر والأسوة الحسنة والقدوة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وسماحة الدين الإسلامى الحنيف الذى يدعو إلى نشر المحبة والسلام بين جميع طوائف الشعوب بمختلف انتماءاتهم، واختتمت الخطبة بالدعاء إلى الله أن يحفظ والمصريين وأن يعم الرخاء والنماء على البلاد والعباد، كما تضمنت الاحتفالية تقديم فاصل من التواشيح الدينية والابتهالات للمبتهل والقارئ الشيخ حامد محمد سعد.

كما حضر الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والشيخ محمد زين مدير عام أوقاف الإسماعيلية، والشيخ على عسل مدير عام الدعوة والإرشاد، وقيادات الأوقاف بالمحافظة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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