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انطلاق حملة مرشح فى العريش بمهرجان رياضى

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انطلاق حملة مرشح فى العريش بمهرجان رياضى انطلاق حملة مرشح فى العريش بمهرجان رياضى
أطلق "سامى الكاشف" أحد الـ 21 متنافسا على مقعدين بدائرة العريش حملته الانتخابية مساء اليوم بمهرجان رياضى.

تضمن المهرجان مباراة لكرة القدم بحضور أعضاء الحملة وعددا من الشباب وظهر المرشح بملابس رياضية وقال أن برنامجه قائم على القضاء على البطالة بسيناء، ومحاربة الفساد وإلزام القطاع الخاص باحترام وتطبيق قوانين العمل مع العاملين.

وأضاف الكاشف أن كل ما يتمناه إصدار قرار سياسى صارم يحارب الفقر والبطالة ويشمل التوظيف حتى لمن تخطى الأربعين من عمره، وعمل دراسة ميدانية لحصر البطالة بشمال سيناء لتكوين قاعدة معلومات متجددة عن وضع البطالة والتشغيل بالمحافظة وتفعيل وتعديل قانون العمل بالقطاع العام والخاص وإلزام الشركات بتطبيقه ومحاسبة كل من يخالفه.

وحث المرشح الجهات المعنية بالحكومة على إلزام الشركات بتوظيف الأعداد المناسبة وتدريب الشباب لينال الخبرة بدلا من اشتراطاتها طلب شهادات خبرة مؤكدا: شعارى "لا للبطــــالة.. ونعـــم للعمل".

يذكر أن دائرة العريش يتنافس فيها 21 مرشحا للفوز بمقعدين وهم إضافة إلى سامى الكاشف كل من يحيى حسين أيوب، مستقل، والدكتور حسام رفاعى، مستقل، المهندس عماد البلك، حزب الوفد، وخالد حسين شحاتة،الحركة الوطنية المصرية، ومسعد صالح عروج،مستقل، ومنسى إبراهيم جودة الشهير ب" حمادة سنبل" مرشح مستقل، ومحمد صباح محمد مستقل، عادل محمد الزناتى،مستقل، أحمد العايق حزب الثورة، ومدحت محمد حمدى مستقل، ومحمد سعيد محمد مستقل، وجمال خليل البنديرى، حزب حماة وطن، محمد حسانين شعبان،مستقل، ورحمى عبد ربه عبد الرحمن، مستقل، ومصطفى عبد الرحمن محمد،حزب النور، حسن عباس زكى،مستقل، والسيد عبدالمجيد، مستقل، وجمال الدين محمد خليل،حزب الريادة، وحسن نشأت،مستقل، واللواء شحتة محمود على السيد،مستقل.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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