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أطعمة ومشروبات تعرض طفلك للإصابة بالسكر والسرطان وهشاشة العظام

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أطعمة ومشروبات تعرض طفلك للإصابة بالسكر والسرطان وهشاشة العظام أطعمة ومشروبات تعرض طفلك للإصابة بالسكر والسرطان وهشاشة العظام
الأطفال هم زينة الحياة الدنيا، والأسرة هى المسئول الأول فى الحفاظ على صحتهم، لذلك عليها الاهتمام بنوعية الغذاء المقدم لهم والذى يلعب دورا هاما فى تقوية مناعتهم وحمايتهم من الأمراض أو العكس.

عدم الاهتمام بغذاء طفلك يعرضه للإصابة بالأمراض
>وهناك العديد من الأسر التى لا تهتم بنوعية الغذاء المقدم لأطفالها، وكل ما يهتمون به هو تناولهم للطعام فقط دون النظر نوعيته وفوائده ودوره فى الحفاظ على صحة أطفالهم، وهذا ما يتسبب فى إصابتهم بالعديد من الأمراض، وهذا ما أكدته الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية.

5 أطعمة ومشروبات ابعديه عنها
>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة والمشروبات التى يتناولها الأطفال تحت سمع وبصر ذويهم رغم أنها تضر بصحتهم ضررا بالغا ومن هذه الأطعمة:

1- هناك اعتقاد خاطئ بأن إعطاء الطفل المشروبات الغازية ذات اللون الأبيض صحى ويساعد على سهولة الهضم، وفى حقيقة الأمر هو من أخطر الأشياء التى تعرض طفلك للإصابة بمرض السكر وهشاشة العظام وتسوس وضعف الأسنان، ويمكنك استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية المصنوعة فى المنزل دون إضافة الكثير من السكر، فهذه المشروبات تمد جسمه بالطاقة والعناصر الغذائية التى يحتاجها فى مرحلة البناء.
>2- الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون، فهذه الأطعمة تصيب طفلك بالسمنة المفرطة فى الكبر، وأيضا تعرضه للإصابة بالعديد من الامراض كارتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية والقلب، ولذلك يجب إعطاء طفلك الأطعمة الصحية والخضراوات والفاكهة الغنية بالفيتامينات والعناصر الهامة بديلا عن .
>3- من الشائع لدى الكثير من الأمهات إعطاء الطفل بسكويت المضاف إليه الماء أو الحليب، فى السنوات والشهور الأولى من العمر، وهذا من الأشياء التى تجعل طفلك أكثر عرضة للإصابة بالسكر، ولذا فعليكِ إعطاؤه رقائق الشوفان المضاف إليه الحليب والفواكه المخففة.
>4- قد تلجأ الكثير من الأمهات لإعطاء أطفالهن الشعرية سريعة التحضير أو اللحوم المصنعة كاللانشون أو السجق أو السوسيس وهذه الأطعمة تعد خطرا كبيرا على صحة طفلك لأنه تجعله أكثر عرضة للإصابة بالضغط والجلطات وخاصة القلب.
>5- تناول الأطعمة التى تحتوى على المواد الجيلاتنية "كالجيلى كولا"، والتى تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان حيث إنها تتسبب فى إصابته بالسرطان والتسمم، وتحتوى على نكهات وصبغات غير طبيعية، ويمكنك استبدلها بالفواكه أو الكيك المصنوع فى المنزل.
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مصر 365

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