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"التموين" تعلن عن مناقصة عالمية لشراء أقماح لإنتاج الخبز المدعم

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"التموين" تعلن عن مناقصة عالمية لشراء أقماح لإنتاج الخبز المدعم "التموين" تعلن عن مناقصة عالمية لشراء أقماح لإنتاج الخبز المدعم
أعلنت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية منذ قليل، عن مناقصة عالمية لشراء الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم من العديد من الدول.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الإعلان فى البورصة العالمية منذ قليل عن شراء أقماح من بلاد المنشأ ومنها روسيا وفرنسا ورومانيا، وذلك لاستخدامها فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، لافتا إلى أن عملية الشراء ستتم من خلال مناقصة عالمية وسيتم شراء الأقماح من بلد المنشأ ذات الأسعار المناسبة شريطة مطابقة الأقماح للمواصفات القياسية.


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