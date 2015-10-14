بالصور.. استقبال جماهيري حافل لرئيس حزب الوفد في البحيرة

استقبل الآلآف من أهالي مركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، لدى وصوله منذ قليل إلى مقر المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم مرشح الوفد جمال بلال ،وقد استقبل الآلآف البدوى بترديد الأغاني الوطنية والهتافات المدوية لمصر ولحزب الوفد المصري، وأطلقت سيدات الدائرة الزغاريد احتفاء برئيس الوفد وتزينت سماء المدينة بالألعاب النارية ابتهاجًا واحتفالًا وفرحًا بقدوم رئيس الوفد.

ووصف جمال بلال مرشح حزب الوفد عن دائرة الدلنجات، زيارة الدكتور السيد البدوي لمدينة الدلنجات بالتاريخية، وأضاف أن الآلآف من أهالي الدائرة سوف يستمعون بعد قليل من خلال المؤتمر الحاشد إلى كلمة الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد، الذي سيعرض من خلاله البرنامج الانتخابي لحزب الوفد و مواقف حزب الوفد في دعم الوطن والمواطن.

وأشار بلال أن المؤتمر يحضره عدد كبير من أهالي وعائلات محافظة البحيرة، وخاصة مركز ومدينة الدلنجات، دعمًا وثقة في مرشح حزب الوفد الذي يعايش مشاكلهم وقريب من كل مواطن من أهالي الدايرة.

و يحضر المؤتمر أيضًا عدد من قيادات على رأسهم فتحي مرسي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري ومحسن نوار رئيس لجنة الوفد بالبحيرة، وعدد من كبار عائلات الدلنجات ولجان الشباب والمرأة بمختلف محافظات الجمهورية.