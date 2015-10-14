أحمد بهجت لـ«الحياة اليوم»: التيار المدني سيحصل على 80% من مقاعد البرلمان المقبل

قال رجل الأعمال أحمد بهجت، إنه هناك مبالغة في التوقعات بعدم إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

> وأضاف خلال حواره لبرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية ” لبنى عسل”، أن التيار المدني سيحصل على 70 إلى 80% من مقاعد مجلس النواب المقبل، مشيرًا إلى أن هناك مبالغة واستفزاز في المشهد السياسي من الخوف من التيار الديني والإسلام السياسي.

> وأكد بهجت أن رئيس الجمهورية في دائمًا هو صاحب القرار، وأن البرلمان لن يشكل أي قيد على الرئيس السيسي، مضيفًا أن الرئيس السيسي قام بإنجاز يوازي إنجاز العبور الذي قام به الرئيس الراحل أنور السادات.

وأكد أنه لا يوجد تخوف من البرلمان المقبل وحول تعديل الدستور علق قائلًا: ‘‘هل طبقنا الدستور أصلًا كي نعدله و تعديل الدستور ضرر للرئيس وليس كما يصوره البعض أنه يفيده’’.

> وتابع بهجت قائلًا : ‘‘ لابد من الاستفادة من رجال الأعمال الذين اقتحموا الصحراء لزراعتها، موضحًا أن بعض رجال الأعمال يقومون بالمساهمة بأموال، لكن المساهمة الحقيقية في نظري استثمار الأموال في التنمية وخلق فرص عمل جديدة ’’. مشيرًا إلى أن ازدياد الأزمة الاقتصادية وتوقف عديد كبير من المصانع في ظل معاناة مصر من أزمة الديون وارتفاع أسعار الدولار لابد من البحث تلك المشاكل والاستماع إلى مقترحات الحلول لها.

وأكد أنه لابد من الاستماع للمشاكل التي تواجه رجال الأعمال ووضع دراسة واقعة لحل مشاكلهم، كما يجب وضع حلول جذرية لحل المشاكل التي تواجه الصناعة.

وقال إنه لابد من اتخاذ إجراءات لحماية البلاد من أسباب الأزمات والمشاكل المالية التي نعاني منها، ومن بينها استيراد العديد من السلع غير الضرورية واستهلاك العملة الصعبة، مما يعود على الكثير من المصانع التي تتوقف بسبب احتياجها لملايين الدولارات شهريًا لاستيراد المواد الخام.

> وحول حكومة المهندس شريف اسماعيل وحكومة محلب، أوضح أحمد بهجت، أنه كان هناك بعض السلبيات ولابد من تلافيها منها الخطر الذي يحيط بالموظف العام لو اتخذ قرار لحفظ حقوق رجال الأعمال، مما يعود عليه بالسلب وتراجعه عن تحمل المسؤولية. مشيرًا إلى أن إشراك الرقابة الإدارية في الاتفاقات بين رجل الأعمال والموظف العام خطوة جيدة.

وأشار إلى دور الرئيس السادات في فتح مجال الاستثمار لرجال الأعمال المصريين، وأيضاً دور حسني مبارك في إتاحة الفرصة للاستثمار في المدن الجديدة، وقال ‘‘هذا أمر إيجابي يشهد لمبارك’’.

وقال أحمد بهجت، إن الأفلام العربية القديمة ساهمت في تشويه رجال الأعمال وجعلت المواطن يتصور أن أصحاب المال لابد أن يكونوا فاسدين.

> القنوات الفضائية تعاني من زيادة المديونيات وزيادة الرواتب. مشيرًا إلى ارتفاع عدد القنوات الجديدة الغير معروف مصدر تمويلها وأهدافها.

وأوضح أن هناك أنوع من القنوات يهدف أصحابها إلى الوجاهة الاجتماعية، مؤكدًا إلى أنه دخل مجال الإعلام لرغبتي في توصيل الحقيقة للمواطنين.

> الصراعات بين الإعلاميين التي تظهر على الشاشة تضر الإعلام. مؤكدًا أنه يجب صياغة ميثاق شرف إعلامي للسيطرة على تلك الصراعات وضبط الأداء المهني. ومن جانب آخر أكد أنه وضع ميثاق إعلامي خلال الفترة الأخيرة لكنه تقييد إعلامي.

وقال إننا نحتاج لإعادة النظر في وظيفة الإعلام حيث يتعرض الكثير من الإعلاميين للسب والإهانة بدلًا من دوره التثقيفي.

> وحول أسلوب إدارته لقنوات دريم، أكد أنه لا يتدخل إلا حينما يتعرض شخص لضرر، حيث أقوم بترضيته بشكل شخصي من جانبي.

> لم أستخدم قناتي لمصلحة شخصية في مواجهة أي شخص حتى لو كان في النظام أو الدولة رغم أذيتي وقطع الكهرباء عن أستوديوهات القناة في بعض الأوقات.

من الطبيعي أن نؤيد الجوانب الإيجابية والصادقة، ونعارض فقط السلبيات والخلل في الدولة. مؤكدًا أن المعارضة في الإعلام ليست لمجرد المعارضة وإنما عرض واقع القضايا بحيادية. وقال إننا نؤيد الحكومة طالما كانت في مصلحة مصر ونعارضها في حال ارتكابها أخطاء.

وأضاف بهجت السياسة ليست شغلتي وأرفض تأسيس حزب سياسي ولا أشعر بالاستمتاع في العمل السياسي وإنما أنا رجل مشروعات واستثمار.

> وتابع: ‘‘ لو استخدمت الإعلام لمصلحتي كنت استفدت’’. مؤكدًا أنه يعمل وأقوم بمشروعات أفضل من الاستفادة من قنواتي لصالحي الشخصي. مضيفًا رغم ظروفي الصحية السيئة إلا أنني أعمل من 10 إلى 12 ساعة يوميًا حتى يوم إجازتي.

كما قال أحمد بهجت، أسعى لتسديد مديونياتي حتى لو كانت غير حقيقية للإسهام في مشروعات خيرية، ولدي أيضاً شركة في مجال النانو تكنولوجي لإمداد المواطنين باختراعات تفيدهم.