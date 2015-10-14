روسيا تنفي إرسال حاملة طائرات إلى سوريا

نفت موسكو تقارير وسائل الإعلام التي ذكرت أن روسيا سترسل حاملة طائرات إلى سوريا للمشاركة في العمليات ضد داعش.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن المتحدث باسم أسطول الشمال الروسي, فاديم سيرجي, أن حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف لن يتم نشرها في سوريا، وإنه سيتم نشرها في بحر البارنتس وفقا لما هو مخطط مسبقا.

وجاء البيان وسط تقارير وسائل الإعلام تدعي أن حاملة الطائرات الروسية في طريقها إلى سوريا لمساعدة الحملة الروسية المحمولة جوا في العمليات ضد مسلحي داعش.

يشار إلى أن حاملة الطائرات الأدميرال كوزنبيتسوف هي حاملة الطائرات الوحيدة التي لا تزال في الخمة بالقوات الروسية.