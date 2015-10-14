الأجواء الايطالية تحطّ رحالها في فندق "جفينور روتانا"

يصل مطعم "بريغو" الشهير في دولة الامارات العربية المتحدة إلى لبنان، وتحديداً إلى مطعم الـ Olive Garden Restaurant & Terrace في فندق جفينور روتانا، الذي سيستضيف الشيف الإيطالي سالفاتوري برشلونة لتقديم بوفيه حصري، بمناسبة إحياء الأسبوع الإيطالي، في كل يوم، من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول/أكتوبر.

وسينعم الضيوف والزائرون لمدة أسبوع بفرصة التمتع بمذاق أشهى الأطباق، التي يقدّمها مطعم "بريغو" الإيطالي المتميز، الذي تزوره أكثرية عملاء “Rotana rewards”، بالإضافة إلى المواطنين اللبنانيين وزائري دولة الامارات العربية المتحدة.

ويقول فرانك روير، المدير العام في فندق جفينور روتانا: "لطالما كان الابتكار عنوان اللعبة الأساسي في فندق جفينور روتانا، ويشكل دوماً حافزاً لنا لخلق ليالٍ بعناوين وأطر جديدة، تلبّي اهتمامات السوق. نحن نؤمن أنّ المأكولات الإيطالية واحدة من العناوين المهمّة التي نقدّمها للسوق اللبنانية، ونحن مسرورون جداً لاستضافة فندق روتانا لواحد من أشهر المطاعم في لبنان".

بدوره، عبّر الشيف سالفاتوري عن سروره بزيارة لبنان قائلاً: "إن قضاء أسبوع كامل في لبنان هو تجربة مميزة، تشرّفت خلالها، وكنت فخوراً بالاطلاع على مدى تقدير السوق اللبنانية للمطبخ الإيطالي".

ستستمر ليالي المأكولات الإيطالية لما بعد هذا الأسبوع لتستتبع كلّ ليلة أربعاء، في مطعم Olive Garden Restaurant & Terrace ، في فندق جفينور روتانا.

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