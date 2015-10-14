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قائد القوت الجوية: طائرات "الرافال" تنفذ جميع المهام بأعلى كفاءة ممكنة

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قائد القوت الجوية: طائرات "الرافال" تنفذ جميع المهام بأعلى كفاءة ممكنة قائد القوت الجوية: طائرات "الرافال" تنفذ جميع المهام بأعلى كفاءة ممكنة
قال قائد القوات الجوية الفريق يونس المصرى، إن حاملة الطائرات المروحية "المسترال" لديها القدرة على نقل دبابات وتشكيلات تعبوية وتسليح بقدرة وكفاءة عالية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهودة فى تطوير القوات الجوية وامدادها بأسلحة متعددة، لافتا إلى أن طائرات الرافال تنفذ جميع المهام بأعلى كفاءة ممكنة.

وأضاف المصرى فى حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن سلاح الطيران قادر على ضرب البؤر الإرهابية بكفاءة عالية، لافتا إلى أنهم لديهم القدرة على ضرب الإرهاب فى سيناء فى ساعات ولكن حياة المدنين وأهالى سيناء أكثر ما يشغلهم دائما .
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