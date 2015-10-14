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صدقي صبحي يبحث مع نظيره الإسباني تعزيز التعاون العسكري

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صدقي صبحي يبحث مع نظيره الإسباني تعزيز التعاون العسكري صدقي صبحي يبحث مع نظيره الإسباني تعزيز التعاون العسكري

صدقى صبحى يبحث مع نظيره الإسبانى تعزيز التعاون العسكري

عقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع جلسة مباحثات مع بيدرو مورينيس أيولاتى وزير الدفاع الإسبانى وعدد من كبار المسئولين الإسبان تناولت سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين ونقل وتبادل الخبرات والتدريب في العديد من المجالات.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والحرب على الإرهاب، والجهود والمواقف المصرية الإسبانية ومساعيهما المشتركة نحو تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وكانت أجريت مراسم استقبال رسمية للفريق أول صدقى صبحى فور وصوله لمقر وزارة الدفاع الإسبانية.

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