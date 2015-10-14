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تقارير - راؤول جونزاليس يعتزل الكرة نهائيا الشهر المقبل

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تقارير - راؤول جونزاليس يعتزل الكرة نهائيا الشهر المقبل تقارير - راؤول جونزاليس يعتزل الكرة نهائيا الشهر المقبل

أشارت صحيفة أس الإسبانية إلى أن راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد ومهاجم نيويورك كوزموس حاليا ينوي اعتزال الكرة نهائيا الشهر المقبل.

راؤول جونزاليس صاحب الـ38 عاما ينتهي عقده مع فريقه في نوفمبر مع نهاية دوري أمريكا الشمالية والذي يعد دوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للتقرير فإن راؤول قد أخبر بالفعل ناديه بنيته في الاعتزال الشهر المقبل ليستطيع قضاء أكثر وقت ممكن مع عائلته.

راؤول كان قد ترك ريال مدريد في 2010 ليرحل إلى شالكه الألماني ومنه للسد القطري في 2012 قبل أن ينتقل للعب في أمريكا العام الماضي.

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