محافظ روتارى مصر: نمحو أمية 14 ألفا سنويا بدعم سويسرى

قال المهندس محمد عادل حافظ، محافظ نوادى روتارى مصر ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مصر تضم 78 نادى روتارى تتعاون وفق اتفاقيات مع مثيلتها فى سويسرا وبالتنسيق بين الحكومتين.

وأضاف حافظ، على هامش احتفالية لنادى روتارى راين نايل، اليوم: التوجه الأساسى لنا إلى قرى الصعيد الأكثر فقرا فى العامين الجارى والقادم لتوصيل مياه شرب نقية فى جنوب الوادى وتبادل طلابى وثقافى بدعم من تبرعات الأعضاء ومعونة الحكومة السويسرية فى ظل علاقات طيبة بين الدولتين على المستوى السياسى، مؤكدا محو أمية 14 ألف شخص كل سنة بالتعاون بين مصر وسويسرا.

وتابع محافظ نوادى روتارى مصر: مشروعنا هو التعامل مع فيروس سى فى الثلاث سنوات القادمة فى التوعية والتشخيص، أما العلاج فيكون على نفقة الدولة لحوالى مليون مريض بحسب ما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهدفنا إيقاف نزيف أعداد المرضى، كما نسعى لدعم ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة، ومشروعات إمداد قرى الصعيد بمياه شرب نقية بتكلفة 4 ملايين جنيه سنويا بدعم من الحكومة الألمانية.