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بالفيديو.. إيران تكشف لأول مرة عن صواريخ تحت الأرض وتهدد بحرق أعدائها

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بالفيديو.. إيران تكشف لأول مرة عن صواريخ تحت الأرض وتهدد بحرق أعدائها بالفيديو.. إيران تكشف لأول مرة عن صواريخ تحت الأرض وتهدد بحرق أعدائها
كشف التليفزيون الإيرانى للمرة الأولى عن قاعدة عسكرية تحت الأرض، بها صواريخ بأنواع مختلفة.. وسمحت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثورى الإيرانى، للمرة الأولى بتصوير أنفاق الحرس الثورى تحت الأرض والتى يتم فيها خزن الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

وقال قائدها الجنرال أمير على حجى زادة، إن هذه القاعدة ليست الوحيدة فى إيران، كما أضاف أنه يوجد بها صواريخ جاهزة للاستخدام فى أى لحظة، مهددا من وصفهم بـ"الأعداء" بـ"حممها"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وعرض التليفزيون الإيرانى للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، صورا وأشرطة ، لقاعدة إيرانية تحت الأرض، تحتوى صواريخ من مختلف الأنواع، بعد ثلاثة أيام على إعلان وزارة الدفاع الإيرانية عن تجربة ناجحة لصاروخ "عماد" بعيد المدى الموجه عن بعد.

وتقع القاعدة التى عرض التليفزيون صورها الأربعاء على عمق "500 متر تحت الأرض"، بحيث تصعب إصابتها خلال هجمات معادية محتملة، كما قال قائدها الجنرال أمير على حجى زادة، من حرس الثورة، قوات النخبة فى الجيش الإيرانى.

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مصر 365

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