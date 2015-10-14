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إلغاء قرار منع دينا الشربيني من التمثيل

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إلغاء قرار منع دينا الشربيني من التمثيل إلغاء قرار منع دينا الشربيني من التمثيل

الأربعاء 14-10-2015 14:05

قررت نقابة المهن التمثيلية بمصر إلغاء قرار منع دينا الشربيني من التمثيل ومنحها تصريحاً بالعمل في حال إذا طلبت هي ذلك.
وفي تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" قال عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية سامح الصريطي إن النقابة لم تتخذ أي موقف ضد دينا من تلقاء نفسها بل "عملنا وفقاً للقانون وعلى النطاق الإنساني والفني فهو مدعم لدينا جداً خاصة وأنها فنانة موهوبة قدمت أدواراً تركت بصمة لدى الجمهور وإن كانت أخطأت، فكلنا أيضا نخطىء".
وأضاف الصريطي قائلاً "إن النقابة قررت لو أن دينا تريد التمثيل في أي عمل، يمكنها الحصول على تصريح من النقابة بالعمل، وذلك لالتزام دينا بقرار المنع".
وعن القضية التي أقامتها دينا ضد النقابة قال إن التصريح الذي سيمنح لدينا سيكون مؤقتا لحين أن يقول القضاء المصري كلمته في هذه الدعوى التي أقامتها الممثلة الشابة.
وكانت دينا قد تم منعها من التمثيل بعد القبض عليها في قضية مخدرات وتم حبسها عاماً.

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