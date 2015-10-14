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"اليوم السابع" تحتفل بمرور 7 سنوات على أول إصدار ورقى

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"اليوم السابع" تحتفل بمرور 7 سنوات على أول إصدار ورقى "اليوم السابع" تحتفل بمرور 7 سنوات على أول إصدار ورقى
احتفلت مؤسسة "اليوم السابع" بمرور سبع سنوات على أول إصدار ورقى لها فى 14 أكتوبر 2008، بحضور مجلس التحرير والزملاء العاملين بالمؤسسة، وعلى رأسهم الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح رئيس التحرير، وأكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى، وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى.

وعبر خالد صلاح رئيس التحرير، عن سعادته خلال الاحتفال بهذا اليوم وسط العاملين بالمؤسسة، إلى جانب النجاحات التى تخطتها المؤسسة بشكل متواصل، مؤكدًا أن اليوم الذى أطلقت فيه المؤسسة أول عدد ورقى لها حدد مسارات كثيرة، موجهًا الشكر لكل من تحمل موجات الهجوم وعمل بكل إخلاص وسط أعباء كثيرة للإيمان بأهداف المؤسسة ومستقبلها.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح فى نهاية كلمته: "أنعم الله علينا بخبرات كثيرة أسهمت بشكل مباشر فى نجاح المؤسسة بشكل متفرد، والحمد لله الذى رزقنا طيبًا فى هذا المكان، وأسأله أن يُكمل مسيرتنا على خير".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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