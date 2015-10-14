التليفزيون الإسرائيلى: اجتماع ثلاثى فى الأردن بين كيرى ونتنياهو وعباس

ذكرت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت فى إجراء اتصالات واسعة مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل لعقد لقاء ثلاثى يضم كلا من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وأضافت القناة أنه طبقا لمصادر قريبة من نتنياهو فإن الأردن أعربت عن موافقتها التامة لعقد القمة بالعاصمة عمان، وتأتى هذه الاتصالات من منطلق خوف الإدارة الأمريكية من ازدياد الأمور سوأ فى إسرائيل والاراضى الفلسطينية .

وأوضحت القناة أن الهدف من اللقاء أيضا تهدئة الأوضاع بعد أحداث القتل والطعن التى تشهدها إسرائيل، كما سيطلب كيرى من نتنياهو وقف بناء المستوطنات.