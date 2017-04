Justin Bieber يثير غضب المسلمين بغلاف ألبوم Purpose

بعد كشف جاستن بيبرعن الصورة الرسمية التي اختارها غلافاً لألبومه المنتظر Purpose عبر انستقرام، يبدو أنه قد أثار غضب بعض محبّيه في دول عديدة.

جاستن بيبر يظهر في صورة الغلاف عاري الصدر، يجمع يديه على هيئة المصلّي، ويكشف عن وشم الصليب الذي يتوسّط صدره بشكلٍ واضح.

وبحسب موقع TMZ، أثارت هذه اللقطة حفيظة المسلمين وغضبهم في أندونيسيا وفي العديد من دول الشرق الأوسط، حيث تمّ منع الألبوم بالكامل.

وتعليقاً على ما حصل، أكّدت إدارة أعمال النجم الكندي الأصل أنها تحاول إيجاد حلّ لهذا الموضوع عبر تبديل الصورة، في حين امتنع بيبر عن التعليق أو الإدلاء بأي تصريح حتى الساعة.

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن صاحب أغنية "What Do You Mean" كان قد تحدث مؤخراً عن إيمانه بدينه، الذي غيّر حياته وقلبها رأساً على عقب، بعدما عاش تجربة صعبة وواجه مشكلات مع القانون بسبب سوء سلوكه.

ألبوم جاستن بيبر الجديد "Purpose" سيُبصر النور يوم الجمعة الواقع فيه 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

