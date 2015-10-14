عمر المرزوقي يحيي حفلات "يا سلام 2015" في أبوظبي

يحيي الفنان الإماراتي الشاب عمر المرزوقي حفلاً غنائياً على هامش مهرجان "يا سلام 2015" في إمارة أبوظبي، الذي يعد أحد أهم المهرجانات الترفيهية العالمية الكبرى، ضمن فعاليات السباق السنوي فورمولا1 ، ويشارك في يوم الجمعة 27 نوفمبر 2015 الى جانب الفنانين اللبناني وائل كفوري ونجم الراب العالمي جاي كول، وذلك على كورنيش أبوظبي المفتوح Volkswagen Beats on the Beach ضمن خطوة تعد من الحفلات الهامة التي قدمها خلال مسيرته الغنائية، حيث قال: "لا أخفي سعادتي وأنا أشارك مجموعة من نخبة النجوم العالميين والعرب، ضمن برنامج "يا سلام 2015"، الذي يعد الأكبر والأهم في المنطقة، ويسعدني أن أمثل وطني الإمارات في هذه الفعالية العالمية على أرضها، وأن أقف أمام الجمهور الكبير في أبوظبي"، واضعاً جدول غنائي لمجموعة من أهم أغنياته التي أطلقها بصوته، الى جانب مجموعة من أهم أغنيات الخليجية والعربية التي يحب تقديمها دائماً في حفلاته.