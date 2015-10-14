طلاق روبي من المخرج سامح عبد العزيز

انفصلت الممثلة والمغنية روبي عن زوجها المخرج سامح عبد العزيز بعد زواج لم يستمر سوى شهور قليلة، وبعد أيام قليلة على إنجاب ابنتهما الأولى والتي أطلقا عليها اسم طيبة.

الخبر تردد على نطاق واسع أمس وبالفعل تأكدت من صحته "سيدتي نت" من مصادر مقربة من المخرج السينمائي وعلمنا أيضاً أن الانفصال حدث قبل إنجاب روبي بأيام قليلة.

وكانت روبي وسامح قد أُثارا ضجة بخبر زواجهما حيث تمّ الإعلان عنه من مصادر مقربة منهما بعدما كان الطرفان يحرصان على إخفاء الخبر تماماً. وبعد الإعلان عن الخبر لم يستطع الزوجان أن ينفياه. وقيل إن سامح كان الطرف الأكثر حرصاً على إخفاء الخبر لزواجه وقتها من الإعلامية المصرية داليا فرج وله منها ثلاثة أبناء، وبعد تسريب الخبر إلى داليا لم تستطع البقاء في عصمة سامح وطلبت الطلاق وبالفعل حصلت عليه.

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