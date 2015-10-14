زوج Khloé Kardashian السابق يصارع الموت

وكان لاعب كرة السلة، وعضو فريق الـNBA، قد وصل إلى دينيس هوف، يوم السبت، قبل وقوع الحادثة في يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من طلاق Khloé Kardashian من لامار(35 عاماً)، فإنها هرعت مع شقيقتها Kim Kardashian ووالدتهما Kris Jenner إلى لاس فيغاس، ليكنّ إلى جانب لامار، وليطمئنوا إلى وضعه الصحيّ.

وكان موظفو الماخور قد عثروا على Lamar Odom فاقداً الوعي، وقالوا إن سائلاً كان يتدفّق من أنفه وفمه، ما دعاهم إلى طلب المساعدة فوراً. وبعد وصول الإسعاف، حاول الأطباء مساعدته، إلا أنه لم يستعد وعيه، ما اضطرهم إلى وضعه على جهاز التنفّس الصناعي.

يذكر أنKhloé تقدّمت بدعوى طلاق من Lamar، بعد أن اكتشفت أنه يتعاطى المخدّرات الثقيلة والخطيرة.