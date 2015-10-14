بعد هجومه العنيف على وائل الإبراشي السبكي يعتذر منه ويقول: أنا آسف

اعتذر المنتج أحمد السبكي للإعلامي وائل الإبراشي عن اللفظ الخارج الذي بدر منه أثناء مداخلته الهاتفية معه في برنامج"العاشرة مساءا"الذي يقدمه يوميا على قناة دريم.

وقال السبكي في مداخلة هاتفية له ببرنامج"حضرة المواطن"الذي يقدمه الإعلامي سيد علي إنه يعتذر لكل جمهور وائل عن اللفظ الذي خرج منه ولم يقله طيلة حياته واعتبره السبكي مجرد زلة لسان.

وأكمل السبكي أنه يعتذر للجميع ماعدا المستأجرين الذين يتحدثون بشكل غير لائق عليه.

وعاد السبكي ليقول إن الإبراشي وغيره دائماً ما يتهمونه بأنه وراء إفساد السينما و"بوظان"الشعب المصري كله، مشيراً أنه قدم 70 فيلماً سينمائياً كلها تاريخ طويل فهل يختصرون هذا التاريخ الطويل ويختذلونه فقط في فيلم"عبده موته"؟

وكان أحمد السبكي قد سبق وأجرى مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي في برنامجه للدفاع عن نفسه من اتهامات أحد ضيوف البرنامج ممن يتهمونه بإفساد الذوق العام فكان رد السبكي :"العيب مش عليهم العيب عليك يا وائل إنك بتجيب الأشكال دي وحلال فيك اللي حصل لك في أمريكا". فرد الابراشي قائلاً:"هنتظر إيه من بلطجي؟ فرد السبكي بلفظ خارج، ما أدى إلى تقدم وائل ببلاغ إلى النائب العام ضد السبكي.

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