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Kim Kardashian الحامل تعاني من مرض مزمن

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الأربعاء 14-10-2015 13:33

بما أنها تشارك متتبعيها بأمورها الخاصة عبر برنامجها التلفزيوني الواقع، كشفت Kim Kardashian أنها تعاني من مرض مزمن وخطير يهدّد حملها، هو داء السكري.

Kim، النجمة التي وجدت صعوبة في أن تكون حاملاً للمرة الثانية، ترزح اليوم تحت ضغط كبير في مرحلة هي نفسها تكرهها، بعد أن عانت مشاكل صحّية عديدة خلال حملها بإبنتها نورث، من ارتفاع في الضغط أدى الى ولادة مبكرة، واليوم يأتي الحمل بالمولود الثاني أسوأ بكثير، على حدّ قولها.

Kardashian تنتظر ولادة مولودها الذكر في شهر ديسمبر، ولكن تعيش فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل بصعوبة بالغة. هذا ما كشفته في حديث مع شقيقاتها عن وضعها المستجدّ. لكن هناك أمر خطير أبلغت شقيقاتها به، بعد زيارتها للطبيب حيث قالت:

لاحظ الطبيب زيادة مياه البلاسينتا التي تُحيط بالجنين، وهذا يعني أنني مصابة بداء السكري خلال الحمل وهذا خبر سيء جداً، وإذا تفاقم الأمر فسأخضع لحمية غذائية قاسية منعاً لحصول مشاكل صحّية أخرى.

وأضافت Kim:

لا يفهم الناس الضغط الذي أعيشه. حين أزداد وزناً، أرى أن الخبر يتصدّر المجلات والصحف. لذا، تخيّلوا ماذا سيفعلوا بي لو أصبحت مريضة بالسكري.

 

 

 

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