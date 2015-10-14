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ريال مدريد يكشف عن إصابة مودريتش وقد يغيب لـ3 أسابيع

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ريال مدريد يكشف عن إصابة مودريتش وقد يغيب لـ3 أسابيع ريال مدريد يكشف عن إصابة مودريتش وقد يغيب لـ3 أسابيع

أعلن ريال مدريد الإسباني أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الفريق قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة منتخب بلاده أمام بلغاريا في تصفيات أمم أوروبا.

وغاب مودريتش عن مباراة بلاده أمام مالطة والتي ضمن خلالها الصعود لكأس الأمم الأوروبية 2016 في فرنسا.

وأصدر ريال مدريد تقريره الطبي عن مودريتش الذي عاد لناديه من أجل استكمال العلاج وأكد النادي الملكي أن الكرواتي تعرض لإصابة في العضلة الضامة للفخذ اليمنى.

وتشير التقارير إلى أن مودريتش قد يغيب عن ريال مدريد لمدة تصل لـ3 أسابيع مما يعني غيابه عن مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

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