في_القمة - من المران.. الأهلي يتدرب على الضغط.. وقد يلجأ للعرضيات

أجرى الأهلي مرانه الأخير والرئيسي على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في أبو ظبي والذي يحتضن مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الخميس.

ويستعرض FilGoal.com أبرز الملامح من المران الأخير للأهلي والذي قاده عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني المؤقت للفريق.

زيزو اعتمد في المران الأخير على فقرة اللعب تحت ضغط بالإضافة لتنفيذ الضغط العالي على الخصم وتضييق المساحات على اللاعبين.

أيضا تدرب اللاعبون على كيفية التصرف بالكرة في المساحات الضيقة.. في فقرة الضغط على الخصم اعتمد في تدريب اللاعبين على الضغط بأكثر من لاعب على الخصم.

بالنسبة للحلول الهجومية فإن عبد العزيز عبد الشافي مازال يرى بشكل كبير الحل في أطراف الملعب وليس في العمق الذي سيزدحم باللاعبين.

وتدرب اللاعبون على العرضيات والتي ربما سيلجأ لها كثيرا خلال المباراة كحل هجومي.