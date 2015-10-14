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مرتضى منصور يفتح باب الصلح مع محمود طاهر بآية قرآنية

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مرتضى منصور يفتح باب الصلح مع محمود طاهر بآية قرآنية مرتضى منصور يفتح باب الصلح مع محمود طاهر بآية قرآنية

فتح مرتضى منصور رئيس الزمالك باب الصلح مع محمود طاهر رئيس الأهلي خلال لقاء السوبر بين الفريقين يوم الخميس.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مباراة السوبر المصري في الإمارات، في الوقت الذي اشتعل فيه الصدام بين مرتضى وطاهر عبر وسائل الإعلام.

وأردف مرتضى منصور في تصريحات لقناة الحياة يوم الأربعاء: "طاهر قال لن انحدر لمستوى رئيس الزمالك"، وأضاف موجها حديثه لرئيس الأهلي "ربنا يسامحك".

وأصر منصور على إعلان غضبه من تصريحات محمود طاهر خلال وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، وألمح أكثر من مرة على رفض التصالح معه.

وفي نهاية حديثه استشهد رئيس الزمالك بآية قرآنية فتح بها باب الصلح مع محمود طاهر حين ذكر الآية رقم 61 من سورة الأنفال.

"وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم" .. صدق الله العظيم.

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