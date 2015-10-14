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#في_القمة - رسالة مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

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#في_القمة - رسالة مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي #في_القمة - رسالة مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن ما يقوله للاعبيه قبل مواجهة الأهلي على كأس السوبر المصري يوم الخميس.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مباراة السوبر المصري في الإمارات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الحياة يوم الأربعاء: "سأخبر اللاعبين بضرورة تجاهل الظروف التي يمر بها النادي الأهلي ككيان وليس كفريق".

ويواجه مجلس إدارة الأهلي انتقادات لاذعة من جماهيره في الأيام الأخيرة بسبب سوء النتائج وإعلان التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وأضاف "سأقول للاعبين أننا سنلعب ضد فريق الأهلي وليس مجلس إدارته، فلا تستهتروا به فهو فريق قوي يملك لاعبين مميزين".

 

وأتم "أوكد على لاعبي الزمالك ألا يستجيبوا لاستفزازات لاعبي الأهلي لو حدثت، فلابد أن تسود الروح الرياضية على أجواء اللقاء".

ويقام السوبر المصري خارج حدود لأول مرة حين يستضيف ملعب هزاع بن زايد اللقاء في السادسة من مساء الخميس.

واختتم رئيس الزمالك رسالته للاعبيه بقوله "عليكم أن تلعبوا المباراة بالحماس الذي ظهر منكم في مباراة النجم الساحلي الأخيرة".

وكان الزمالك قد خسر من النجم الساحلي التونسي 5-1 بذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، قبل أن يفوز بثلاثية نظيفة في الإياب، وفصل بينه والتأهل هدف واحد.

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