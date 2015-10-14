بالفيديو.. مميش: مشروع محور قناة السويس يشمل 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع محور قناة السويس سيوفر فرص عمل للشباب ويخلق منظمة عمرانية جديدة، مضيفًا أن المشروع يشمل 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين.

وأضاف الفريق مهاب مميش خلال عرض مشروع تنمية محور قناة السويس، بالمؤتمر الاقتصادى لمؤسسة أخبار اليوم، أن المشروع هدفه دعم الاقتصاد القومى المصرى وتأمين الملاحة البحرية بالقناة، موضحًا أن المشروع سيضم عددًا من المصانع تدار بأعلى تكنولوجيا.

وأكد مميش أن أراضى المشروع نظام حق انتفاع لمدة 25 سنة وليست ملكية، لافتًا إلى أنه تم تحديد كل احتياجات البنية التحتية لرفع تصنيف المنطقة وجذب المستثمرين.



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