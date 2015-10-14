بالصور.. وزير الأوقاف: نحتاج لهجرة عمل وإنتاج بدلا من البطالة والكسل

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالتين للرئيس السيسي ، الأولى رسالة شكر للموافقة على كادر الأئمة الذى سيمكن الأئمة من أداء رسالتهم على أكمل وجه بدون أعباء مادية، والثانية أن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء تتشرف بالعمل تحت لواء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الأزهر قبلة السماحة والوسطية للعالم الإسلامي أجمع قائلا له: "من كان مع الله فلا يحزن".

وأضاف وزير الأوقاف خلال مشاركته فى احتفالية العام الهجرى الجديد بمسجد الحسين اليوم الآربعاء، "أننا بحاجة إلى هجرة جديدة من البطالة والكسل إلى السعى والعمل والإنتاج"، موضحا أنها هجرة من المتاجرة بالدين لتوظيف الدين بعيدا عن السياسة والأكاذيب والزيف، من التدين الشكلى إلى التدين الحقيقى، حتى تقف أمتنا وبلدان على ساقين لمواجهة العالم.

وشدد جمعة على ضرورة الوقوف بجوار جيشنا وقادتنا ضد الإرهاب، لافتا إلى أن الإرهاب لا يأتى إلا للبلاد المتزعزعة والأنظمة المفككة، مؤكدا أن كلمة الباطل قد تعلو ولكن إلى زوال أما كلمة الله هي العليا،وكلمة الإسلام عليا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.



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