قائد القوات الجوية: تطوير يومى للعمليات القتالية لدك معاقل الإرهاب فى سيناء

قال الفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية، إن تدريبات العمليات الجوية من مهامها دك التنظيمات الإرهابية داخل مخابئهم فى سيناء، مؤكدا أن تنفيذ مهام القوات الجوية يتم عن طريق تدريبات مكثفة للقوات القتالية لسحق التنظيمات الإرهابية، مضيفا أن هناك تطويرا فى القوات الجوية يوميا ويرجع الفضل فى ذلك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية المصرى خلال حواره مع فضائية "سى بى سى"، أنه يتم دراسة المنطقة التى يتمركز بها الجماعات الإرهابية قبل تنفيذ المهمة فى الهجوم عليهم، مؤكدا أن هناك قواعد جوية يتم تنفيذها من قبل المجموعات القتالية الجوية فى دك معاقل الجماعات الإرهابية بسيناء.

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