أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قائد القوات الجوية: تطوير يومى للعمليات القتالية لدك معاقل الإرهاب فى سيناء

Google+ Print
قائد القوات الجوية: تطوير يومى للعمليات القتالية لدك معاقل الإرهاب فى سيناء قائد القوات الجوية: تطوير يومى للعمليات القتالية لدك معاقل الإرهاب فى سيناء
قال الفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية، إن تدريبات العمليات الجوية من مهامها دك التنظيمات الإرهابية داخل مخابئهم فى سيناء، مؤكدا أن تنفيذ مهام القوات الجوية يتم عن طريق تدريبات مكثفة للقوات القتالية لسحق التنظيمات الإرهابية، مضيفا أن هناك تطويرا فى القوات الجوية يوميا ويرجع الفضل فى ذلك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية المصرى خلال حواره مع فضائية "سى بى سى"، أنه يتم دراسة المنطقة التى يتمركز بها الجماعات الإرهابية قبل تنفيذ المهمة فى الهجوم عليهم، مؤكدا أن هناك قواعد جوية يتم تنفيذها من قبل المجموعات القتالية الجوية فى دك معاقل الجماعات الإرهابية بسيناء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365