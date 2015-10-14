وزير الدفاع يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الإسبانى لبحث التعاون العسكرى

عقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى جلسة مباحثات مع بيدرو مورينيس أيولاتى وزير الدفاع الإسبانى وعدد من كبار المسئولين الإسبان تناولت سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين ونقل وتبادل الخبرات والتدريب فى العديد من المجالات.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والحرب على الإرهاب، والجهود والمواقف المصرية الإسبانية ومساعيهما المشتركة نحو تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية للفريق اول صدقى صبحى فور وصوله لمقر وزارة الدفاع الإسبانية.



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