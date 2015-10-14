اقوى 4 خلطات تبييض الجسم-اليك اهم الخلطات لتبيض جسمك و ترطيبه سهلة و بسيطة

1.خلطات سهلة التحضير لتبييض الأكواع

خلطة البصل والثوم: خلطة فعّالة جداً بسبب إحتواء مكوّناتها على الفيتامينات والمعادن المغذية والمفيدة لتفتيح البشرة. نضيف إلى هذا الخليط بعض الليمون وماء الورد للتقشير والتفتيح، فتلاحظين أن النتيجة فعّالة وبسرعة.

طريقة التحضير: قشّري 3 فصوص ثوم مع القليل #من القرنفل وقطّعيهم سوياً إلى أجزاء صغيرة. ثم إستخدمي الخلاّط لعصر البصل، وعند الإنتهاء أضيفي فوقه نصف كوب #من ماء الورد، ملعقة #من الغليسيرين، ملعقتين #من عصير الليمون والمزيج المقطّع #من الثوم والبصل. أخلطيهم سوياً كي تتماسك المكونات سوياً، ثم قومي بدهن المزيج على الأكواع لمدة 20 دقيقة ثم إغسلي أكواعكِ بعد الإنتهاء. كرّري العملية 3 مرات أسبوعياً وستلاحظين الفرق بعد الإستعمال المتكرّر.

خلطة الزبادي والخل: الزبادي له تأثير قوي على عملية تقشير البشرة وترطيبها والخل يعمل على ترطيب وتنشيط الدورة الدموية. مزجهما معاً سيضمن تفتيح البشرة الداكنة بعد إزالة البقع المتراكمة على الأكواع.

طريقة التحضير: إمزجي كوباً #من الخل الأبيض مع كوب #من الزبادي ليتجانس الخليط، ثم ضعي القليل منه على الأكواع وافركيها بنعومة لمدة 20 دقيقة. إستخدمي هذه الطريقة 3 أيام في الأسبوع وستضمن لكِ بياض أكواعكِ.

خلطة البطاطس والزبادي: إلى جانب فعالية الزبادي في التفتيح، تعمل البطاطس على تفتيح البشرة بسرعة عند إستخدامها على البشرة بإنتظام.

طريقة التحضير: بعد تقطيع البطاطس إلى أجزاء صغيرة، قومي بهرسها مع كوب #من الزبادي في الخلّاط حتى تحصلي على عجينة متماسكة. إذا لم تتماسك العجينة، ننصحكِ بإضافة #من البطاطس حتى تحصلي على النتيجة المرجوة. وكالخلطات السابقة، قومي بفرك العجينة على الأكواع لمدة 20 دقيقة ثم إغسلي وكرّري العملية 3 مرات أسبوعياً.

2.خلطات تبييض المنطقة الحساسة

1- عصير الليمون: إغمسي قطعة قطنية في عصير الليمون ثمّ إمسحي بها المناطق الحساسة المعرّضة للاسمرار، أتركيها 15 دقيقة ثمّ اغتسلي بالماء الفاتر. أو قطّعي الليمون إلى شريحتين وافركي بها المنطقة الحساسة يومياً قبل الاستحمام. فمن المعروف أن الليمون يحتوي في تركيبته على مواد تقشّر البشرة وتخلّصها #من الاسمرار. وإذا شعرت أنّ عصير الليمون قد أدى إلى جفاف بشرتك، طبّقي زيت اللوز كمرطذب لها.

2- البابايا أو الطماطم: أحصلي على لبّ البابايا الداخلي وافركي به المنطقة الحسّاسة الداكنة والتي ترغبين في تبييضها. أتركي لب البابايا على جسمك مدّة 20 دقيقة، ثم اغتسلي بالماء الفاتر. كرّري هذه الوصفة يومياً حتى تحصلي على النتيجة المرجوّة. كذلك يمكنك فرك جسمك بلبّ الطماطم عوض لبّ البابايا لتبييض المنطقة الحساسة.

3- الحليب: يحتوي الحليب في تركيبته على مواد تفتح لون البشرة وتبييضها. لذلك، أغمسي قطعة #من القطن في الحليب وطبّقيها على المناطق الحساسة واتركيه على جسمك مدّة 20 دقيقة قبل غسله بالماء .

4- زيت الزيتون: قبل النوم، أفركي المناطق الحسّاسة الداكنة بزيت الزيتون الذي يعمل على تخفيف الاسمرار وإعادة المرونة للجلد، كما أنه يرطّب البشرة.

5- مقشر اللوز: أنقعي اللوز في الماء طوال الليل ثمّ قشّريه في الصباح واطحنيه حتى يتحوّل إلى خليط ناعم. ثم أخلطي اللوز المطحون مع الحليب حتى تحصلي على عجينة. طبّقي العجينة على المناطق الحساسة واتركيها مدة ساعة على الأقل ثم اغتسلي بالماء الدافئ.

3.خلطة لتبييض الجسم

الملح: لن تصدقي تأثير الملح على بشرتك خصوصاً وأنّه يحتوي على المعادن الطبيعية التي تتكون #من كبريتيد المغنيسيوم والذي تمتصه البشرة بسرعة وله دور في تلين الجلد والتخلص #من الخلايا الميتة ويقلل #من نسبة الالتهاب ويريح العضلات.

زيت الزيتون: يساعد على إبقاء البشرة رطبة.

الليمون: يبيض البشرة ويفتح البقع الداكنة ويؤمن رائحة جميلة.

يمكنك استخدام الأعشاب إذا كنت ترغبين في إضافة المزيد #من الفوائد لفرك بشرتك. وننصحك باللافندر لتعزيز الراحة والاسترخاء.

اخلطي المكونات الواردة أعلاه في مرطبان، ويمكنك التحكم بكمية الزيت وفق رغبتك في الحصول على نوع البشرة. واستخدمي هذه الخلطة مرة كل أسبوع لتحصلي على نتيجة رائعة وسريعة

.4.خلطات لتبييض بشرة الوجه:

خلطة العسل والزبادي: أخلطي جيداً في وعاء ملعقة كبيرة #من اللبن الزبادي مع ملعقة كبيرة #من العسل. في الخطوة التالية، إدهني المزيج على المنطقة التي ترغبين بتفتيحها واتركيه لمدة 15 دقيقة تقريباً قبل غسلها بالمياه الفاترة. كرّري هذه الخلطة يومياً للحصول على نتائج إيجابية.

خلطلة العسل: يعتبر العسل كمرطّب للبشرة ويساعد على التخلّص #من علامات الشيخوخة وحب الشباب لذلك ننصحك بتجربة الخلطة التالية: إدهني القليل #من العسل على وجهك. أتركيه على وجهك لبضع دقائق قبل غسله بالمياه الفاترة. تساعدك هذه الخلطة على إزالة خلايا الجلد الميتة ما يؤدي إلى تفتيح لون البشرة.

خلطة عصير ليمون الحامض والحليب: أخلطي في وعاء ملعقة صغيرة #من عصير ليمون الحامض وأخرى #من حليب البودرة وأخرى #من العسل. في الخطوة التالية، إدهني المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة تقريباً قبل إزالته بالمياه الباردة. احرصي على عدم إستخدام عصير ليمون الحامض إذا كانت بشرتك حساسة.

خلطة البرتقال والزبادي: ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي قشر #حبّة #من البرتقال وملعقة كبيرة #من اللبن الزبادي ثمّ أخلطي جيداً حتى تتجانس المكوّنات. بعد ذلك، إدهني المزيج على المنطقة التي ترغبين بتفتيحها واتركيها لمدة 20 دقيقة تقريباً قبل غسلها بالمياه الفاترة. تساعد هذه الخلطة على تفتيح البقع والعلامات الظاهرة على بشرتك.

نصائح للعناية بالبشرة و الجسم

1 – استخدمي كريمات خاصة

مستحضرات التجميل تشبه خزائن الملابس. فهي تتغير بتغير المواسم! في حين يفضل استخدام المستحلبات أو السوائل الخفيفة خلال فصل الصيف، فإن بشرتك تستحق استخدام كريم أكثر فعالية يوفر لها مزيداً #من الحماية #من سوء الأحوال الجوية والرياح والبرد أثناء فصل الشتاء.

2 – دلّلي نفسك بعلاج كامل للبشرة

الخريف هو أفضل وقت في السنة لإخضاع بشرتك لعملية تنظيف مكثف. كيف ذلك؟ بخضوعك لعلاج كامل لبشرة الوجه. الخيار الأفضل هو أن يتم ذلك في معهد تجميل للحصول على بشرة صافية ومتألقة. وإذا تعذر ذلك بسبب ميزانيك المحدودة، لم لا تجربين العلاج المنزلي للبشرة؟ يتم ذلك بفرك الوجه ثم وضع قناع للترطيب أو إطفاء لمعة البشرة تبعاً لكون بشرتك جافة أو دهنية.

3 – أزيلي الخلايا الميتة بانتظام

قومي بإزالة الخلايا الميتة #من الوجه والجسم مرة في الأسبوع لأنها تمنع البشرة #من امتصاص الكريمات.

4 – استخدمي كريمات الصباح والمساء

بعد عملية تنظيف البشرة في الصباح، قومي بوضع كريم ترطيب مغذٍ لحماية بشرتك. وفي المساء قومي باستخدام أحد الكريمات الليلية المصممة خصيصاً لعلاج البشرة #من التأثيرات الضارة التي تصيبها خلال النهار. هاتان الخطوتان ضروريتان للحصول على بشرة متألقة.

5 – تجنبي التغيرات في درجة الحرارة

ينبغي تجنب الاستحمام بالماء الساخن أو قضاء وقت طويل في الاستحمام، حيث أن الجلد يعاني نتيجة التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة #من البرودة الشديدة إلى السخونة. لحماية بشرتك تأكدي #من أن درجة حرارة مياه حوض الاستحمام لا تتجاوز 37 درجة مئوية وتجنبي التعرض للمياه لأكثر #من 20 دقيقة.

6 – التزمي بالخطوات الرئيسية

للمحافظة على نضارة بشرتك وحمايتها #من آثار الشيخوخة وإعدادها للتصدي للهبوط الشديد في درجات الحرارة، ينبغي العناية بها بشكل جيد. كيف ذلك؟ بتنظيف وجهك وإزالة كل آثار الماكياج مرتين في اليوم لتطهير الجلد قبل ترطيبه.

7 – لا تنسي الشفتين …

عندما تهب الرياح وتنخفض درجات الحرارة تكون شفاهك أول #من يتضرر. لذلك #من الضروري وضع مرطب للشفاه عدة مرات في اليوم إلى جانب طبقة سميكة أخرى قبل النوم لإصلاح الضرر الذي لحق بالشفاه خلال النهار.

8 – ولا تنسي اليدين أيضاً ..

يداك أيضاً تعانيان خلال أشهر الشتاء نظراً لكونها معرضة لتقلبات المناخ. لذلك ننصحك باستخدام منتج خاص لحمايتها #من الجفاف.

9 – تناولي الفيتامينات

الفواكه والخضروات تساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية وصحتك خلال أشهر الشتاء. ويستحسن الاحتفاظ بمخزون #من الفيتامينات وتناولها بهدف الوقاية. كما يجب تناول ما لا يقل عن 5 حصص #من الفاكهة أو الخضراوات يومياً.

10 – شرب كميات كبيرة #من الماء

أول خطر على البشرة يتسبب فيه فصل الشتاء هو الجفاف. فإذا أردت حماية وجهك الجميل #من الجفاف ينبغي عليك شرب 1.5 لتر ماء يومياً. ابدئي بشرب كوب كبير #من الماء لدى استيقاظك في الصباح للتخلص #من السموم التي تراكمت أثناء النوم.

شبكةعيونالإخبارية

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