كيفية علاج الأكياس الزلالية فى اليد؟

يقول دكتور ضياء السيد أخصائى جراحة العظام وجراحة اليد والطرف العلوى الأكياس الزلالية مشكلة منتشرة عند معظم الأشخاص وتكون حول رسغ اليد، وهى عبارة عن أكياس تتكون حول اليد.

وتتكون هذه الأكياس بسبب تجمع السائل السينوفى فى شكل كرة صغيرة وتزيد فى الحجم مع مرور الوقت.

وترجع أسباب انتشار تلك الأكياس حول رسخ اليد نتيجة الاستخدام المفرط لرسغ اليد أو بعد كدمة أو سقوط على الأرض يحدث التهاب بالأغشية حول الأوتار وتحدث فتحة صغيرة يتكون بداخلها هذا السائل السينوفى على شكل كرة صغيرة تزيد فى الحجم مع الوقت.

ولعلاج تلك الأكياس الزلالية ننصح باستخدام الكمادات الدافئة وعمل تدليك خفيف لها أو يمكن عن طريق جراحة بسيطة نقوم من خلالها شفط هذا السائل الزلالى بإبرة سرنجة متوسطة الحجم حتى تستطيع سحب هذا السائل أو طريق الحفن الموضعى لها باستخدام الكورتيزون وإن لم تتحسن يتم استئصالها جراحيا.

ولكن لابد من التنويه بأن تلك الأكياس ليس لها علاج نهائى وفعال وأنها قد تعود مرة أخرى لذلك يستخدم حديثا علاجها باستخدام المنظار الجراحى حتى يتم استئصال جذور هذا الكيس الزلالى من بين الأنسجة.