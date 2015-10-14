شريف اسماعيل: الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل المشكلات..ونحرص على تحقيق التنمية

قال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل جميع المشكلات ولا تملك التعامل مع المشاكل التي تواجه البلاد الا من خلال العمل المستمر والجاد والتكاتف والتعاون من الجميع .

وأضاف رئيس الوزراء اليوم على هامش المؤتمر الاقتصادي الثاني لمؤسسة اخبار اليوم ان الحكومة تضع في اعتبارها حجم التحديات التي تواجه مصر لكن مع الاخذ في الاعتبار ان مصر تملك كافة الامكانات للنجاح في مواجهة كافة التحديات.

وشدد على أن مصر تملك خبرات متراكمة على مدار السنوات الماضية ، كما تملك قاعدة صناعية وزراعية وبنية اساسية تؤهلها للتغلب على الصعاب التي تواجهها ووضع مصر على المسار الصحيح وتحقيق أهداف الشعب والتنمية المستهدفة.

وأكد على أن الحكومة حريصة على التأكد من أن الاجراءات والجهود التي تبذلها لتحقيق النمو الاقتصادي من شأنه ان ينعكس على كافة المواطنين وليس فئات بعينها.