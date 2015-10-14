فيديو|| رفعت قمصان: “الشورتات الساخنة” ممنوعة من دخول لجان الانتخابات

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن رئيس الوزراء أكد أن الانتخابات القادمة تُمثل مهمة قومية، تجعل الحكومة ملزمة بإتمامها بأقصى درجات الجود، .وأشار قمصان خلال المؤتمر الصحفى لغرفة عمليات مجلس الوزراء حول العملية الانتخابية، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن إتمام العملية الانتخابية.

وأشار قمصان إن الدولة لا تخشى من التقارير الدولية حول الانتخابات فمصر هى من وجهت الدعوة لعدد كبير من المنظمات الدولية لحضور الانتخابات، وترحب بأى فصيل طالما يلتزم بالقواعد الدولية للمتابعة قائلا “ليس لدينا شىء نخشاه” وأشار قائلا: “يجب احترام القواعد والتقاليد فلا يجوز أن تدخل اللجنة “واحدة لابسة شورت ساخن في لجنة من لجان الصعيد “، مؤكدًا أن أى معلومات متاحة وأى تسهيلات فى الإقامة لا مانع منها.

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