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ألمانيا وانجلترا والبرتغال وبلجيكا في التصنيف الأول لبطولة الأمم الأوروبية

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ألمانيا وانجلترا والبرتغال وبلجيكا في التصنيف الأول لبطولة الأمم الأوروبية ألمانيا وانجلترا والبرتغال وبلجيكا في التصنيف الأول لبطولة الأمم الأوروبية

المنتخبات المتأهلة لأمم أوروبا 2016

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء على بعض ملامح مستويات التصنيف المختلفة للمنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية و قد حجزت منتخبات ألمانيا بطلة العالم وإنكلترا والبرتغال وبلجيكا المنتخبين الفرنسي صاحب الأرض والإسباني حامل اللقب المستوى الأول حيث توضع منتخبات هذا المستوى على رؤوس المجموعات في الدور الأول للبطولة التي تستضيفها فرنسا منتصف العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وضمنت منتخبات إيطاليا وروسيا وسويسرا والنمسا وكرواتيا مكانها في المستوى الثاني وسينضم إليها أحد منتخبات التشيك أوالبوسنة أوكرانيا بعد نتائج الملحق الأوروبي الذي يقام الشهر المقبل بمشاركة ثمانية من بين المنتخبات التسع التي احتلت المركز الثالث في المجموعات المختلفة ضمن التصفيات.

ولم يحسم الموقف بالنسبة للمنتخب التشيكي رغم تأهله بالفعل إلى النهائيات التي ستجرى قرعتها في الـ12 من ديسمبرالمقبل في العاصمة الفرنسية باريس حيث لم يتحدد بعد المستوى الذي سيوضع فيه التشيكي وهو ما ينطبق أيضا على منتخبات بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وتركيا حيث حسمت كل هذه المنتخبات تأهلها للنهائيات بالفعل ولكنها لم تستقر حتى الآن في أي من المستويات بالتصنيف الذي ستعتمد عليه قرعة النهائيات.

وفي المقابل، ضمنت منتخبات أيسلندا وألبانيا وأيرلندا الشمالية وويلز مكانها بين منتخبات المستوى الرابع علما بأنها جميعا ستشارك في النهائيات للمرة الأولى.

ويكشف اليويفا عن القائمة النهائية للتصنيف بعد انتهاء فعاليات الملحق الفاصل والتي تقام مبارياته في الـ12 والـ17 من نوفمبر

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