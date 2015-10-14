إصابة سيدة فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بعقار سكنى بمنشية البكارى فى فيصل

أصيبت سيدة فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بعقار سكنى بشارع الجديلى التابع لمنطقة منشية البكارى فى فيصل، و على الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية وبصحبته 3 سيارات إطفاء، وتم اخماد الحريق فيما تم نقل المصابة للمستشفى.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بانفجار بمنقطة فيصل، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات، وسيارات الاطفاء الى المكان، وتبين من خلال الفحص أنها لأنبوبة بوتاجاز بأحد العقارات، ونتج عن الانفجار إصابة سيدة، وتم إخماد الحريق.