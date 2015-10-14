أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى والثانية فى حريق داخل شقتهم بالدقهلية

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى والثانية فى حريق داخل شقتهم بالدقهلية إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى والثانية فى حريق داخل شقتهم بالدقهلية
أصيب ثلاثة أشخاص بحروق بدرجات مختلفة فى الدقهلية بعد اشتعال شقة سكنية، تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، باشتعال النار داخل شقة سكنية بقرية الخليج التابعة لمركز المنصورة.

على الفور انتقلت أجهزة الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه واستخراج ثلاثة مصابين من داخل الشقة، تم نقلهم على الفور إلى مستشفي المنصورة الدولي، وتبين إصابة عيد محمد علي 40 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالجسم، وأمير عبد العاطي محسوب 40 سنة مصاب بحروق من الدرجة الاولي بالوجه، ومشيرة السيد محمد 25 سنة مصابا بحروق من الدرجة الاولي والثانية بالذراع الايسر، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365