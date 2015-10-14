إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى والثانية فى حريق داخل شقتهم بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص بحروق بدرجات مختلفة فى الدقهلية بعد اشتعال شقة سكنية، تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، باشتعال النار داخل شقة سكنية بقرية الخليج التابعة لمركز المنصورة.

على الفور انتقلت أجهزة الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه واستخراج ثلاثة مصابين من داخل الشقة، تم نقلهم على الفور إلى مستشفي المنصورة الدولي، وتبين إصابة عيد محمد علي 40 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالجسم، وأمير عبد العاطي محسوب 40 سنة مصاب بحروق من الدرجة الاولي بالوجه، ومشيرة السيد محمد 25 سنة مصابا بحروق من الدرجة الاولي والثانية بالذراع الايسر، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة.