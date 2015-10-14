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أبو مازن: على المجتمع الدولي التدخل لوقف الهجمة العدوانية الإسرائيلية

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أبو مازن: على المجتمع الدولي التدخل لوقف الهجمة العدوانية الإسرائيلية أبو مازن: على المجتمع الدولي التدخل لوقف الهجمة العدوانية الإسرائيلية

محمود عباس أبو مازن

حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي للتدخل لوقف الهجمة العدوانية الإسرائيلية قبل فوات الأوان بعد مواجهات قتل فيها 31 فلسطينيًا وسبعة إسرائيليين على مدار اسبوعين.

وقال عباس في خطاب بثه التلفزيون الفلسطيني ‘‘ تتصاعد هذه الأيام الهجمة العدوانية الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته وتطل العنصرية العنجهية بوجهها القبيح لتزيد الاحتلال بشاعة وقبحًا وبشكل يهدد السلام والاستقرار’’.

و بحسب ما نقلته ” رويترز ” أكد أيضاً أن هذا ‘‘ ينذر بإشعال فتيل صراع ديني يحرق الأخضر واليابس ليس في المنطقة فحسب بل ربما في العالم أجمع الأمر الذي يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي للتدخل الايجابي قبل فوات الأوان’’.

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