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دراسة تحذر: زيادة الكالسيوم تسبب حصوات الكلى

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دراسة تحذر: زيادة الكالسيوم تسبب حصوات الكلى دراسة تحذر: زيادة الكالسيوم تسبب حصوات الكلى
كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بحصوات الكلى يكونون أكثر عرضة لتكرار الإصابة، إذا كانوا يستخدمون المكملات الغذائية التى تحتوى على الكالسيوم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 2000 مريض، إضافة إلى الأدلة التى تربط بين مكملات الكالسيوم ومخاطر حصى الكلى.

وشدد الباحثون أيضًا على أن الأشخاص الذين يتناولون الكالسيوم بأمر الطبيب يجب ألا يتوقفوا من تلقاء أنفسهم.

وقال الدكتور كريستوفر لوفتوس، من كلية كليفلاند كلينك للطب بأمريكا، إن حصوات الكلى تتطور عندما تكون هناك مستويات عالية من الكالسيوم فى الجسم دون وجود فيتامين “D” الذى يعمل على تثبيت الكالسيوم على العظام، لافتًا أن الكالسيوم وحمض اليوريك يكونون مركب يسمى "أكسالات" ويتراكم فى البول، ومعظم حصى الكلى تحتوى على الكالسيوم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health day News”.

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