دراسة تحذر من خد الجميل: "التفاح بالكراميل" يسبب التسمم الغذائى

خد الجميل أو التفاح بالكراميل من المأكولات اللذيذة التى نأكلها خلال الفسح والمصايف ونستمتع بطعمها مع أصدقائنا والمقربين إلينا، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ويسكونسن ماديسون الامريكية أن التفاح بالكراميل قد يتسبب فى الإصابة بالتسمم، وهو ما يعد أمراً خطيراً.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن العصى الخشبية التى توضع فى التفاح بالكراميل تكون مغطاة بعصير غنى جداً بالسكر، وهو ما يوفر البيئة المثالية لنمو البكتيريا القاتلة.

وتابع الباحثون أنه حال غمس التفاح فى السائل السكرى الساخن يموت أغلب البكتيريا، ولكن فى الوقت نفسه تظل بعض البكتيريا على قيد الحياة، ومن أشهر الميكروبات التى تتكون على العصى الخشبية: بكتيريا الليستريا، والتى تتسبب فى حدوث التسمم الغذائى.

واستبعد القائمون على الدراسة أن تتسبب التفاحة أو الكراميل فى الإصابة بأى عدوى ميكروبية، وخاصة التفاح الذى يتمتع بخواص حامضية تساهم فى مكافحة البكتيريا وتقلل فرص نموها.

ولتجنب الإصابة بالتسمم، نصح الباحثون بحفظ "خد الجميل" داخل الثلاجة، أو بتناولها طازجة بعد الانتهاء من إعدادها مباشرة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "mBio"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث عشر من شهر أكتوبر الجارى.