بلاش تعايره.. 4 أخطاء ترتكبها فى حق طفلك المصاب بالتبول اللاإرادى

الكثير من المحاذير ينصحك باتباعها الأطباء عند إصابة طفلك بحالة من التبول اللاإرادى الطبيعى، وهى فترة تسودها التوترات والقلق من الأم والطفل أيضا.

الدكتور محمد رمضان أخصائى النفسية، أوضح خلال حديثه عن مشكلة التبول اللاإرادى أنها تصيب بعض الأطفال فى المراحل العمرية المختلفة، ولها الكثير من الأسباب النفسية التى تصيب الطفل بشكل مباشر تجعله غير قادر على التحكم فى تبوله.

ورصد الدكتور محمد مجموعة من الأخطاء التى ترتكبها بعض الأمهات خلال فترة إصابة طفلها بالتبول اللاإرادى، هذه الأخطاء من شأنها أن تسبب أمراضا ومنها:

التوبيخ

المعايرة

مقارنته بالأطفال الآخرين

ضرب الطفل على تبوله غير المقصود

>لا توبخى طفلك لمشكلة نفسية ألمت به، التوبيخ قد يصيبه بانعدام الثقة فى النفس والشعور بالنقص، ومحو شخصيته تدريجيا.>إذا عايرت طفلك بتبوله اللاإرادى قد تتحول لعقدة نفسية يعانى منها طوال عمره، وتجعله يعانى من انعدام الثقة بالنفس بل ويصبح كارها لك ولأسرته ولذاته.>مقارنة طفلك بأطفال لا يعانون التبول اللاإرادى ظلم كبير له، يجعله يفقد الثقة فيك، وفى نفسه، ويشعر بالنقص وقد يتحول إلى ناقم عليك ويشب عنيدا وعصبيا.>ضرب طفلك على تبوله غير المقصود، يجعله يشعر بالذنب ويعيش ممزقا بين أخطائه التى لم يرتكبها وبين شعوره بغضبك منه، ما يجعله ينشأ مشتتا غير واثق فى أفعاله لا يفرق بين الخطأ والصواب.