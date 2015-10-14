فيديو| الفيشاوي: أحلم بمصر مدنية.. وحكم السيسي عسكري.. وعقيد جيش: أنت تردد كلام الإخوان

أكد الفنان فاروق الفيشاوى، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى بحلقة يوم الإثنين عبر برنامجه “العاشرة مساء” المذاع على فضائية “دريم2″، أنه انتخب “صباحى” فى الانتخابات الرئاسية الماضية من أجل “أن يكون الحكم مدنيا”، مؤكدًا أنه سيدعم صباحي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حال ترشحه.

وتحدث الفيشاوي عن عدم رضاه عن حكم السيسي كونه عسكريًا، حيث وصفه بأنه على عكس ما حلم به الفيشاوي عقب 30 يونيو بأن تكون الدولة مدنية.

وتدخل عقيد في الجيش المصري عبر الهاتف، لُيلقي المتصل على الفيشاوي بالاتهامات، بداية بترويج فكر وكلام الإخوان، ورفضه للحكم العسكري، ليحاول الفيشاوي أن يوضح حقيقة الأمر بانه كان يتمنى أن تكون مصر دولة مدنية، وأنه حر في اختياره ، مؤكدًا أنه برغم من ذلك يدعم الرئيس الآن، على حد وصفه.

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