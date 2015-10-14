«مايكروسوفت» تصدر تحديثًا أمنيا لكل إصدارات ويندوز

أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثا أمنيا أساسيا لكل نسخ نظام التشغيل ويندوز، وذلك بسبب وجود ثغرة أمنية تؤثر على جميع إصدارات ويندوز. وقالت عملاقة صناعة البرمجيات في نشرتها الشهرية الأمنية إن ويندوز فيستا وما بعده بما فيهم ويندوز 10 يحتاجون لتثبيت هذا التحديث.

ويقوم التحديث بتصحيح عيب يسمح بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد في متصفح إنترنت إكسبلورار. وقالت الشركة في تحذيرها الأمني وفق النشرة MS15-106 إن التحديث يعالج خلل في كيفية معالجة متصفح إنترنت إكسبلورار للعناصر في الذاكرة.

وتشمل الأنظمة المعرضة للخطر أنظمة ويندوز سيرفر Windows Server الخاصة بالخوادم، ولكن الوضع الأمني المتقدم لديها يساعد على التخفيف من الضعف ومن تأثرها بالخلل.

كما أصدرت مايكروسوفت تحديثين أمنيين MS15-108 وMS15-109 يقومان بمعالجة نقاط ضعف أساسية أخرى ضمن نظام التشغيل ويندوز، بإضافة لإصدار مايكروسوفت ثلاثة تصحيحات أمنية أخرى MS15-107 وMS15-110 وMS15-111 لتصحيح أمور مهمة ضمن النظام.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أصدرت قبل أيام أحدث نسخة معاينة من نظام ويندوز 10 برقم البناء 10565، والتي تتضمن العديد من المميزات الجديدة التي تهدف إلى جعل نظام ويندوز أكثر سهولة في الإستعمال.