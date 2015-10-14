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#في_القمة - صورة.. كيف عزل الأهلي لاعبيه داخل الفندق

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#في_القمة - صورة.. كيف عزل الأهلي لاعبيه داخل الفندق #في_القمة - صورة.. كيف عزل الأهلي لاعبيه داخل الفندق

رسالة أبو ظبي - أمير عبد الحليم

مع حجم الجالية المصرية الكبيرة في الإمارات لم يكن من السهل أن يسيطر ناديا الأهلي والزمالك على لاعبيهم داخل المعسكرين استعدادا لمباراة السوبر والتي تقام الخميس بمدينة العين في إمارة أبو ظبي.

الأهلي الذي أجرى مرانه الأخير والرسمي على ملعب هزاع بن زايد والذي سيحتضن المباراة عاد للفندق ليجد عدد كبير من الجماهير في انتظاره حتى أن بعضهم تمكن من دخول الفندق قبل أن تتدخل الإدارة.

إدارة الفندق خصصت ممرا خلفيا ليدخل اللاعبون من خلاله حتى لا يراهم أحد حتى نزلاء الفندق، مع وجود حراسة بسيط على غرف اللاعبين مكونة من فردي أمن.

أيضا حتى أثناء تناول اللاعبون لوجبات العشاء قامت الإدارة بوضع حاجزا بطلب من الجهاز الفني للأهلي من أجل منع أي شخص من الدخول أو التصوير.

ويعود اللاعبون مرة أخرى إلى غرفهم من الممر الخلفي دون الاحتكاك بالجماهير.

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