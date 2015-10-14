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مرشحة "فى حب مصر" بالقليوبية تفوز ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة

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مرشحة "فى حب مصر" بالقليوبية تفوز ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة مرشحة "فى حب مصر" بالقليوبية تفوز ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة
حققت فايزة محمود، بطلة التنس ومرشحة قائمة في حب بالقليوبية، فوزا مستحقا بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة، وتأهلت للأوليمبياد بريو دى جانيرو 2016 .

وعبرت فايزة عن كامل سعادتها بهذه الخطوة المهمة في مشوارها، موضحة ان المصري في أي مكان هو ممثل مشرف لبلده حتي في أصعب المحن والثورات كان يقوم الرياضيون بتمثيل مصر في البطولات ليبعثوا برسالة إلي العالم ان مصر دائما بخير واستقرار .

يذكر أن فايزة من أبرز المرشحين في قائمة في حب مصر بالقليوبية ، وحصلت علي العديد من بطولات العالم لمتحدي الإعاقة في مجال التنسق.
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